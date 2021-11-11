陳時中無罩嗨唱影片瘋傳 蘇貞昌批手法惡劣：有心人打擊防疫團隊

衛福部長陳時中去年6月無罩唱歌影片近日流傳，引發熱議，對此，陳時中已公開對外澄清，當時非三級警戒期間，對此，行政院長蘇貞昌今天回應，認為這是有心人士打擊防疫團隊，非常不當。

針對陳時中未戴口罩飲酒高歌的影片10日在群組瘋傳，民進黨立委11日紛紛出場救援，指這是假消息，源頭來自大陸網軍，要國安局注意，或是稱這是大陸的認知作戰。但有網友也打臉表示，昨日下午約5點即收到這段影片，但有綠委指控的大陸微博是6點PO出，可見是國內先傳出；更有網友表示，影片明明是餐會中「自己人」拍的，又不是偽造的，且一定是相關人流出，居然也可以推給老共，實在是匪夷所思。

蘇貞昌對此則表示，陳時中的影片的時間點是在去年6月，「當時疫情穩定，全國人民正常生活，現在有心人用過去的影片造假，說是現在的防疫期間，是非常惡劣的手法，對於防疫團隊的認真加以打擊，非常不當。