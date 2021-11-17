古蹟恆春古城日前發生女遊客疑似拍照取景，不慎自4米高城牆墜落意外，雖未造成重大傷亡，但為避免再度發生意外，當地居民擔心相關當位會在古城周遭，設置影響觀瞻的「護欄」，但恆春公所指出，古蹟必須保持原有樣貌，不會因為這起「墜城」事件，而有放置護欄措施。

恆春西門附近居民表示，上週末有一位女遊客疑似為了拍照，爬上西門城牆上取景，結果不慎失足墜落4公尺高的內城牆下，當場受傷無法動彈，所幸當下意識清楚，經警消人員協助送醫救治後，已無生命危險。

事實上，恆春古城之前曾發生多起車輛撞擊城門事件，引發閣揆蘇貞昌指示設置限高架，許多民眾都擔心限高架設置後，會影響城門周邊拍攝的景觀；這次是古城發生第兩次遊客從城牆跌落地面意外，附近居民很擔心這起意外，會讓主管單位規畫放置影響景觀的護欄等設施，破壞古蹟原來風貌。

對此，恆春公所指出，城牆旁已有豎立「古蹟本體無護欄，觀景時請勿嬉戲、奔跑、攀爬、跨越城牆，以免危險！」的告示牌，主要就是為保持古蹟原貌，不會因為日前遊客自城牆跌落意外，進行任何護欄設施。