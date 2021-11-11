前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

衛福部長陳時中去年赴私人餐會唱歌、喝酒影片流出。(中天新聞)

對於衛福部長陳時中未戴口罩歡唱、敬酒的私人聚會影片流出一事，前民進黨立委郭正亮表示，他有看到1450在傳，這影片是從大陸微博出來的，「我覺得這種說法非常糟糕」，「這根本是說謊，完全說謊」。郭正亮強調，不要搞這個「認知作戰」，什麼都推給中共？為什麼王必勝不推給中共？真是奇怪！

衛福部長陳時中昨（10）日被流出影片，內容是他赴私人聚會時未戴口罩，與民間友人歡唱、敬酒，遭外界批觀感不佳。今天他親自出面澄清，強調該影片是在去年6月15日拍攝，當時國內正開始解封。對於有心人士刻意將日期錯置為三級警戒鄭重警告，這已經算是假新聞，再繼續傳下去不排除送法制組處理。

郭正亮今在《新聞大白話》指出，他有看到1450在傳，這影片是從大陸微博出來的，「我覺得這種說法非常糟糕」，而且還說是晚上6點傳出來，台灣再轉貼，「這根本是說謊，完全說謊」。郭正亮強調，下午4、5點就一堆人在Line裡面傳來傳去了，所以不要搞這個「認知作戰」，什麼都推給中共？為什麼王必勝不推給中共？真是奇怪！

郭正亮也直言，這當然會讓人聯想到會不會跟明年選舉有關，因為這件事情發生這麼久，去年6月15日，這個影片被拍已經很久了，距離現在已經一年半，要忍耐一個片子放在手裡一年半，然後昨天才放出來，真的難以想像，只能說這個片子突然被某些人看到，這個「好用」，但不知道是誰丟出來。

郭正亮強調，這個時間點非常明顯，民進黨六都候選人交給總統定奪，可能明年春節後就要公告，可能有人知道這個訊息。

警語：禁止酒駕，喝酒不開車、開車不喝酒，安全有保障