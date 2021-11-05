行政院長蘇貞昌日前拍板現職軍公教明年調薪4%，至於退休軍公教人員退休金則是指示「優於斟酌」，最快要等到明年7月1日。立委吳斯懷今針對軍公教退休金調整一事進行質詢，他質疑若明年才要開始討論軍公教退休金，那麼後年編預算、大後年才能實施？對此，行政院長蘇貞昌回應，「應該明年就可以」。

吳斯懷指出，今年蘇院長核定明年度軍公教調薪，但是退休軍公教警消要明年七月才可能討論調整，當初共體時艱，年金改革砍了他們退休金，現在經濟有了成果，依據大法官釋憲，已經說退休軍公教跟現職軍公教脫鉤這件事是違憲，且若「明年七月可能開始討論，後年編預算，大後年實施，美意要等三年？讓軍公教情何以堪？難道是被遺棄的一群？」他要求蘇要把時效、效率提高。

蘇貞昌則問，「委員你剛剛講明年、後年、大後年沒這回事，是誰這樣講？」吳斯懷說，這是預算編製期程，希望你能盡快；蘇貞昌則回應「應該明年就可以」。