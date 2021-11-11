行政院長蘇貞昌出席2021「創意內容大會TCCF」活動前，被記者問及中選會主辦四大公投說明會的國、民兩黨代表團名單，由於傳聞有所謂「上駟對下駟」之說，蘇院長隨即朗聲表示：「用馬來比喻人的是國民黨，還分上下的也是國民黨，我講馬『聽不懂人話』，朱立倫不服氣，請他帶出來讓我看看，哪一隻馬『聽得懂人話』」。

查「上駟對下駟」的說法，戰國時期的孫臏，因知悉齊國將軍田忌性喜賭馬，而馬匹的腿力分上、中、下三等，於是對田忌説道：「您只管下大賭注，我能讓您取勝」。田忌選擇相信孫臏，乃與齊王和公子們相約，以千金的額度來賭馬。賽前，孫臏建議田忌：「先用下等馬對付他們的上等馬，接著再用上等馬對付他們的中等馬，最後用中等馬對付他們的下等馬」。結果，三場賽後，田忌以兩勝一敗，贏得了齊王的千金賭注。

讀完這個典故，再轉回看看蘇院長的律師嘴，應可判定生肖屬豬的蘇院長，或許是對動物相當生疏，否則，不至於脫口說出：「馬聽不懂人話」的謬語！

2016年，日本神戶大學的科學家 Monamie Ringhofer與Shinya Yamamoto，曾在《動物認知》期刊發表史上首個研究馬是如何了解人類並主動與人類「說話」。驚人的研究結果發現：馬匹不但相當善於使用視覺與觸覺信號和人類溝通，而且在實驗記錄過程中，馬匹還會透過注視、主動碰觸，以及輕輕推動飼養助理等方式，來「明示」飼養助理，好吃的紅蘿蔔到底藏在哪裡。

至於可愛的小豬，則幾乎所有的研究都一致指出，「三隻小豬」遠比「101忠狗」還聰明！而如果與人類相比，小豬的聰明伶俐度，還完勝三歲小孩。基此，建議蘇貞昌多回他的屏東老家走走。相信屏東大學的畜牧教授們，一定很樂意告訴蘇爺爺，聰明動物的故事，到底有多麼精彩！

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