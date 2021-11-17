國產高端疫苗當初在蔡政府甘為千夫所指的疑慮下，硬是護航出世。偶像劇名言說：「在愛情的世界裡，不被愛的才是小三」，結果高端疫苗在執政黨用總統、副總統等一干高官生命掛保證施打後，施打數量居然遠遠落後AZ、莫德納、BNT等進口疫苗，淪為小四窘境，讓高端爹不疼、娘不愛的元凶卻有如負心漢坐視不管，如此下去，高端成為全球施打數量最少的新冠疫苗指日可待。

總統牌疫苗施打總量僅140萬劑出頭，遠遠不如2020投票支持蔡總統當選者，執政黨實在難堪不說，最近又因國產高端疫苗被質疑不被國際承認，所以才開放混打的政策飽受輿論抨擊。

高端效果與其他疫苗相比好不好，留待各大醫學專家評論；但民眾有疑慮不捧場，多數國家不認可卻是現在進行式。從指揮中心日前宣布，已接種高端疫苗民眾如有緊急出國需求至特定國家，可選擇間隔28天後混打兩劑AZ、BNT或莫德納疫苗，以符合不同國家入境規定的公告就可知，連政府都用行動默認高端疫苗跟台獨一樣，走不出國外，只能在國內當安慰劑打。

打了兩劑高端後，還要補打其他兩劑進口疫苗才能入境其他國家的「真相」，政府早就心知肚明。如今拖到最後一刻再玩弄文字遊戲也是老招，不管官方說是「開放混打」；還是指揮中心發言人莊人祥強調不是重打，應該是加打；又或者是陳時中被柯文哲嗆「不是混打，而是重打」後回應是「程序上重打」。種種說法不僅是證實想出國的人，前兩劑高端肯定「白打」，而是政府帶頭亂打一通！

政府會不會誇稱這是免費給高端施打者加打兩劑的「德政」不得而知，但可以確定的是，要加打兩劑才可出國者，硬是要比不打高端而施打其他進口兩劑疫苗者，承擔多打兩支進口疫苗的死亡風險，這對支持國產高端疫苗且信賴政府會讓其取得國際承認的施打者而言情何以堪？

而因此衍生出政府行政作為失當下，造成憲法保障人民的遷徙自由權，可能因為民眾不願再多打兩劑而喪失旅行自由遭受到權利損害；以及因施打四劑而提高的死亡風險所造成的生存權損害，均已明顯有違憲之虞。

執政黨出品的「四劑帝國—違憲政府」年度大作，會不會被高端二劑施打者因違憲要求國賠的聲浪所捧紅，讓我們繼續看下去。

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