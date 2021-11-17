第45屆金鼎獎頒獎典禮17日舉行，行政院長蘇貞昌（左）將特別貢獻獎頒給印刻出版公司總編輯初安民（右），兩人合影前分別脫下口罩。（范揚光攝）

第45屆金鼎獎頒獎典禮17日舉行，行政院長蘇貞昌（左）將特別貢獻獎頒給初安民（右）。（范揚光攝）

行政院長蘇貞昌今（17）日下午出席金鼎獎頒獎典禮，擔任頒獎人，頒發特別貢獻獎給出版人初安民，他表示，「如果像初安民老師這樣子在這個領域裡面一直投入，帶領一代一代新的人出來，這就是非常的特別貢獻、非常的終身成就。」

蘇貞昌幽默表示，從事政治幾十年也沒有特別貢獻、也沒有終身成就，只有挨罵，「有時候還要跟大家罵回去，幸好我有很多的書可以看，我有很多可以來抒發我的心情，我在行政院沒有什麼好，剛好後面有一面牆，牆上有很多空的書架空位，所以凡是有人送我書我都最高興，把它擺在那裡，包括敏勇兄的詩集，心情不好的時候，椅子轉過來，看著這些偉大的人寫這些偉大的作品，雖然沒有辦法一頁一頁、一個字一個字的讀，但是起碼知道有這麼多偉大的人寫偉大的作品，有時候翻其中幾頁剛好敘述到或描述到自己的心情，不亦快哉。」

蘇貞昌表示，初安民長年在文學出版領域的耕耘，「他自己不只是詩人，有詩集的出版，而是在編輯的這個領域裡面，他就職業編輯了三千冊以上，並且不只在自己的書房編輯，寫作桌上的寫作，是還辦文學營，栽培新進、來培養這方面有興趣、有努力的人們，並且出版各種各樣的出版品，來讓時代的故事、來讓各界的各種創作得以出版。」

蘇貞昌表示，大家都應該從各方面努力，「像初安民老師這樣子在這個領域裡面一直投入，帶領一代一代新的人出來，這就是非常的特別貢獻、非常的終身成就。」蘇貞昌指出，政府就應該從各個方面努力，「包括營業稅減免不用了，政府不應該抽這一方面的稅，應該想辦法去用別的方式去讓經濟更好、抽更大的稅，而不要再這一方面，這一方面反而應該多一點補助；公共借閱權就是透過改善，能夠激發閱讀；至於藝FUN券就是藉由這樣子讓大家喜歡去購買，喜歡往這方面走。」

此外，蘇貞昌表示，政府也要想想辦法布置更好的舞台，「讓這麼多偉大的人、有創意的人、出版的人演出精彩，這個社會才會越來越多采多姿、多態多樣，我們活著才會覺得有意思多了，謝謝。」