根據央行外匯局統計，包含盈餘匯出在內，外資10月淨匯出金額約54.26億美元，不含盈餘匯出則是淨匯出1.86億美元。央行指出，10月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6987億美元，約當外匯存底128%。金額較上月小額增加，增加因素主要是台灣股市10月先跌後漲。

10月外資淨匯出金額達54.26億美元，主要是台積電股息發放，外資將股息匯出所致。

央行外匯局局長蔡(火冏)民表示，明年美國貨幣政策正常化，市場預期升息2~3次。國人旅遊支出可能增加，對美元需求有望增加。依往常經驗，當美債和經濟轉佳，資金會往美國流入。在貨幣變動方面，10月美元指數走弱，貶值近0.93%，主要貨幣如歐元升值0.62%、英鎊升2.52%、澳幣升4.78%、日圓跌1.48%、人民幣升1.33%。

對於媒體提及，央行是否有對戰爭有SOP準備，蔡(火冏)民表示，目前資金情勢穩定，央行對對突發事件可能影響金融市場因素，都會有一定的SOP。