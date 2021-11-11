和碩(4938)今舉行3Q法說會，公司第三季單季歸屬母公司業主淨利為26.68億元，EPS為1元；累計前3季歸屬母公司業主淨利為126.85億元，年減17.8%，EPS為4.76元，年減19.5%。累計前3季毛利率為3.8%，營益率為1.1%。和碩執行長廖賜政今表示，和碩董事會今天通過因應北美客戶需求，將投資1.64億美元擴廠，並保留第二階段擴產空間。今年底北美的工廠就會有營收貢獻，在北美已經有3個客戶，北美電動車市場是穩定而且規模很大。

和碩執行長廖賜政表示，車用電子是車用未來重要的項目，除在大陸和台灣增產能外，也確定在北美擴產能。和碩電動車發展將專注在電控領域，今年電動車業務可望穩健成長，未來5~10年和碩電動車事業每年都能出現雙位數成長。由於提供客戶在地支援比成本低更重要，和碩將會加緊實現全球供應鏈。今年和碩也在印尼、越南和大陸等地都有資本支出。

對於元宇宙概念，廖賜政表示，和碩在5~6年前就己經投注在元宇宙相關，並持續和客戶合作，客戶不只一家而是5~6家，和碩在元宇宙不是剛剛進來的大學生。元宇宙除娛樂性產品外，也有商業和工業需求的產品。例如，台積電(2330)引進機器設備，當疫情爆發，國外工程師無法來台指導，就可透過設備遠端教導，縮短開廠時間。除了半導體外，也會應用在日常生活如電梯維修等。

展望第四季營收，廖賜政表示，4Q季對季持平或小幅走高，公司力拚11月和12月的業績，希望第四季是全年高點。今年和碩的資本支出約3.5億~4億美元，預估明年資本支出仍不會中斷，但實際數據仍有待董事會通過。