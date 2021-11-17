高通公司周二股價大漲7.9%，收在181.81美元，創下歷史新高。該公司預期未來幾年對蘋果公司的晶片銷售將大幅縮減，但自動駕駛車和其他連網設備的晶片銷售將快速增長，可補足蘋果訂單的流失，且綽綽有餘。

高通目前雖然是蘋果所有數據機晶片的供應商，但這家大客戶現在正在自行開發該連結行動網路的晶片。高通高層在投資人會議上表示，當2023年版的iPhone手機推出時，高通估將只供應蘋果20%的數據機晶片。

高通財務長Akash Palkhiwala預期到2024財年底，蘋果占高通的數據機晶片銷售比率將下滑至「低個位數」百分比。儘管如此，高通高層表示，其他領域的銷售增長將抵消蘋果業務的流失，且綽綽有餘。

高通表示，2021財年來自汽車業的晶片銷售額不到10億美元，但可望在5年間達到35億美元，並在10年間達到80億美元。

周二稍早，高通宣布德國汽車製造商BMW新一代的駕駛輔助和自動駕駛系統將採用高通晶片。

高通高層表示，蘋果已經催生出智慧手錶和高階無線耳機等設備市場。雖然蘋果自己打造這些晶片，但高通的目標是成為其他所有製造商的晶片供應廠。

高通表示，其供應此類設備晶片的物聯網部門營收估將達到90億美元，較2021財年的50億美元營收大幅成長80%。

臉書母公司Meta Platforms的Oculus Quest 2等虛擬現實頭戴裝置，亦將提振高通物聯網部門的成長。Oculus Quest 2採用高通晶片，根據第三方數據，其目前銷量已經達到1000萬套。

高通執行長Cristiano Amon表示，我們的定義將不再被單一終端市場和單一客戶關係所侷限。

Amon並表示，高通也供應蘋果與數據機晶片配對的射頻前端晶片，將來無論蘋果從何處取得數據機晶片，高通都有機會爭取為蘋果供應射頻晶片。

高通高層並表示，高通所做的預測尚未納入這些潛在的優勢。此外，該公司預期，受惠於Android設備製造商的強勁需求，高通的手機晶片收營收將與全球市場同步增長。