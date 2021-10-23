台灣基進黨立委陳柏惟罷免案23日進行投票，行政院長蘇貞昌22日在立法院接受質詢時表示，陳柏惟沒有褻瀆職責，理性問政備受肯定，希望台中的選民能讓全國看到有智慧。對此，前立委林濁水表示，開票結果必須遵守，但罷免的仇恨動員要尊重？他認為應該把荒謬的制度改掉，讓國家更像點正常國家。

民進黨立委何欣純22日在立法院質詢時指出，罷免是公民權的行使，但這樣的民主不該被用來抹黑、造謠、攻擊，國民黨主席朱立倫甚至還帶著全黨在中二選區重傷陳柏惟，以民主之名行惡罷之實，「蘇院長你怎麼看陳柏惟的罷免？」

對此，蘇貞昌則說，陳柏惟擔任國會議員盡心盡力，在國會並沒有褻瀆職責，對行政院的監督也盡心盡力，非常理性問政，備受肯定，希望台中的選民在選舉制度的應用上，能讓全國看到很高的智慧，讓台灣的民主更成熟。

對此，林濁水今天(23日)表示，陳柏惟罷免投票，蘇貞昌說：「台灣人會尊重民主過程」，雖然說票開出來結果必須遵守，但是這種仇恨動員的過程要尊重？何不坦然面對全世界沒有一個國家有罷免國會議員的現實，把荒謬的制度改掉，讓國家更像點正常國家，社會更少些仇恨動員。

網友們也留言回應，「罷免兩個黨都在各說各話，沒有其他意義了」，「要修法，台灣不能在這樣下去了」、「國會佔多數，又不修法，講那麼多有什麼用」、「贊同，當時推動與贊成的立法委員跟全國人民道歉」。