蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦30日到桃園市進行公投說明會，桃園市長擬參選人黃適卓掛出首面看板「四個不同意，台灣更有力」，響應蔡英文號召，希望民眾投下不同意票。

重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選4公投案將在12月18日投票，民進黨首場公投說明會在桃園市桃園區三民運動公園舉辦。由蔡總統、蘇貞昌、鄭文燦輪流宣講，希望民眾支持政府立場，公投支持政府立場。因支持、反對者眾，警方也嚴陣以待。

黃適卓搶在說明會前，於桃園市桃園區大興西路、經國路口汽車旅館懸掛「四個不同意，台灣更有力」看板。黃適卓說，他擔任立委時，就重視能源轉型，參與反核運動，宣布參選市長後，更積極就研究產業與貿易。黃也說，因為三接選在桃園海岸興建，桃園是台灣發展最快速的城市，公投中的藻礁對於桃園首當其衝，桃園市長參選人更應該挺身捍衛政策，不必等到說明會後，能先以行動向社會說明政策。

黃呼籲，為了國家、下一代，需兼顧經濟與環境生態永續，不論是用電安全、低碳減汙、產業發展，公投都要投下「四個不同意」，讓政策可以務實推行。