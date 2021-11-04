民進黨基隆市立委蔡適應今日接受廣播節目訪問，當被問到明年基隆市長選舉時表示，前國民黨立委謝國樑在基隆是財經、政治背景，過去都是空降參選，自己是從基層開始做起，雙方對公共事務看法恐怕都不同。

民進黨基隆市議會黨團總召鄭文婷上周表態參選明年基隆市長，而民進黨中執會昨日也開會通過，確定基隆市長提名人選將採初選制度。

蔡適應表示，目前包括基隆、新竹及屏東，民進黨的首長提名辦法都會採初選而非徵召，過去基隆對民進黨而言是艱困選區，所以都是採徵召，但因為現在林右昌也已執政7年，這次也將採初選，這代表民進黨對明年基隆市長選舉有信心。

蔡適應說，個人支持基隆市長採初選制度，對於有人願意投入，也都歡迎，現在就是等流程繼續跑，自已也會持續關心立院的預算審查。

主持人問到，目前國民黨呼聲最高的候選人是謝國樑，而謝參選3次立委都無敗績，蔡適應2次立委及議員選舉也沒輸過。

蔡適應表示，關於基隆市長初選，自己還沒有表態是否參加，但若假設明年基隆市長選舉，是蔡適應對上謝國樑，畢竟謝國樑的家族是政治、財經背景，因此他可以直接空降選立委，但自己是從前立委王拓的助理開始幹起，因此雙方對公共事務的看法可能都不同。

蔡適應說，自己在大學畢業後，當了4年職業軍人，當中也有家境的因素，過去大家講22K低薪等問題，其實自己也領過，自己可以明確的知道社會底層的想法，到現在還是會親自處理民眾陳情案，這大概是蔡適應跟謝國樑最大的差異。

蔡適應表示，在林右昌成為基隆市長前，基隆長期都是國民黨執政，立委也是藍營佔多數，而中央、地方、立委若各走各的路，對城市的發展是很糟糕的。

蔡適應說，在林右昌之前的國民黨基隆市長，大概有近10年的時間，基隆都是媒體評比的全國縣市倒數第1、2。自己當上立委後，曾替基隆爭取補助款給基隆，結果官員還說「基隆執行率很差，不如給其他縣市」，但林右昌跟過去的國民黨市長不同，執行效率不同，基隆現在已成前段班。