台中市第二選區立委補選案，預計111年1月9日投票，民進黨已推出前不分區立委林靜儀加入戰局，其他各黨則尚未有人選，林靜儀4日上午在其個人臉書，點名國民黨第二選區立委補選參選人及台中市長盧秀燕，是否支持「三接遷離公投？」

包含重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等4大公投案將於12月18日進行投票，民進黨力拼4個都不同意，已被民進黨徵召投入台中市第二選區立委補選的，前不分區立委林靜儀醫師，4日上午在其個人臉書，點名國民黨第二選區立委補選參選人及台中市長盧秀燕，是否支持「三接遷離公投？」（珍愛藻礁）。

對此，被點名的台中市長盧秀燕4日上午，連趕2場在台中市龍井區的活動，第一場是位於麗水港旁的排水及鄰近環境改善工程，要將龍井打造為小希臘全力拚觀光，隨後出席龍泉里活動中心新建工程開工典禮拚建設，其中國民黨前立委顏寬恒，短暫現身龍泉里活動中心開工典禮，與盧秀燕打完招呼就離開了，對於林靜儀所提「三接遷離公投」2人均未回應。

盧秀燕4日指出，積極活化地方觀光景點，在龍井區百年歷史的麗水漁港推動景觀改善工程，「把龍井打造成小希臘！」而龍泉里民殷切期盼興建里活動中心多年，終於在今日舉行開工典禮，感謝各方努力促成，完成里民心願。