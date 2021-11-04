基進黨立委陳柏惟被罷免後，台中市第二選區立委將進行補選，民進黨3日中執會通過徵召前立委林靜儀出戰，總統兼民進黨主席蔡英文、民進黨祕書長林錫耀也一同召開記者會。民進黨為何徵召林引發外界熱議，港媒評論指出，該區多位黨內議員都曾被點名，但因新潮流與正國會雙方角力猛烈，為平息派系紛爭最終徵召派系色彩較不明顯的林，故此提名可視為派系權衡下的產物。

香港媒體《中評社》今日（4）評論表示，民進黨先前有意投入補選的人士眾多，除了林靜儀被點名，包括選區內6位黨籍議員李天生、張家銨、陳世凱、王立任、楊典忠、林德宇等人也都各有呼聲。

評論分析，其中陳世凱、張家銨、林靜儀呼聲最高，陳為新潮流系成員，因過去曾參選立委並以些微差距敗給顏寬恒，故被看好再度挑戰立委之位；張為黨內正國會新生代女將，地方能見度與評價均高，民間團體也勸進力挺，支持者看好推派女性有助為選情加分。然陳已二度落敗提名正當性不足，張又是新人有違從政輩分，為平息派系紛爭，最終徵召派系色彩較不明顯的林靜儀。

評論認為，這場補選對藍綠都不輕鬆，尤其綠營提名的林靜儀，目前擔任中山醫學大學附設醫院婦產部醫師，與台中市第二選區毫無淵源，綠營的希望就押在陳柏惟罷免案的4000票之差，故出動蔡英文現身親下軍令狀，盼藉此集中票源，反正有選上就賺到，若沒選上也好以「臨危受命空降參選」開脫。