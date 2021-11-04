基進黨立委陳柏惟被罷免後，台中市第二選區立委將進行補選，民進黨3日中執會通過徵召前立委林靜儀參選。總統兼民進黨主席蔡英文、民進黨祕書長林錫耀與林靜儀，也一同召開記者會，正式對外公布。國民黨青年部前主任蕭敬嚴指出，有綠營名嘴稱，國民黨不斷攻擊林靜儀是因為非常怕林，讓他忍不住再刊「十大驚句」圖，強調林的出戰「真的是太讓人驚恐又興奮了！」

蕭敬嚴3日在臉書發文表示，民進黨確定徵召林靜儀參加中二選區立委補選，「這真的是太讓人驚恐又興奮了！這代表這十大驚句，未來很可能要擴增成五十大、百大『驚句』了！」

蕭敬嚴指出，他上周才做了林靜儀的「十大驚句」圖，隔天綠營政論節目和綠營名嘴馬上全力護航，說這是藍營的「抹黑」、「貼標籤」、「複製惡罷」，讓他笑翻的是，甚至還有名嘴說「現在都還沒確定提名林靜儀，國民黨都開始攻擊她，這代表林靜儀是讓國民黨害怕的對手！」

對此，蕭敬嚴強調，國民黨的確害怕沒錯，但他們是害怕林靜儀這種言行舉止都離譜至極、堪比女版陳柏惟的「政客」居然還能被執政黨、國內最大政黨提名，這真的太令人拍案叫絕了。蕭諷刺道，總統蔡英文在提名記者會上，說林是「最強人選」，並盛讚林靜儀是「敢言的政治人物」、「不畏懼被貼標籤」，想必蔡也有認真讀過這張「林靜儀十大驚句」圖。