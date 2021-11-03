基進黨立委陳柏惟23日遭罷免後，總統蔡英文27日在民進黨中常會表態，要全面反制年底四項公投案，並將台中二選區立委補選贏回來，被外界解讀為「全面開戰」。對此，國民黨立委許淑華透露，民進黨本來欲對公投冷處理，是後來看到陳被罷免察覺風向不對，才趕快大轉彎改正面迎戰，她呼籲國民黨千萬要小心，必須更用心說明方能推進公投成功。

許淑華今日（3）接受香港媒體《中評社》訪問表示，之前聽說民進黨計畫對公投採取冷處理方式，以冷卻公投投票率，但在陳柏惟被罷免後，民進黨似乎察覺風向不利，所以趕緊在公投應對與策略上大轉彎，改以全面反制、正面迎戰的姿態，這點國民黨不容大意。

許淑華認為，民進黨反制公投來勢洶洶，必然又會將公投與「抗中保台」掛勾在一起，但這招已不會奏效了，因為大眾已經聽膩了。許近一步指出，就她親身跑基層的感受而言，民眾是理性看待公投內容的，何況此次四項公投攸關民生與環保，本身就不屬於政治性議題，故民眾在民進黨內政、兩岸一團亂的情況下，已明白民進黨所謂的「抗中保台」不過是話術，罷免陳柏惟就是民眾看破手腳的開始。

對此，許淑華更質疑民進黨，公投案大部分都是攸關民生及環保議題，為何要扯上抗中保台？為什麼吃萊豬就等於是支持美國？反對萊豬又跟中國大陸之間又有何關係呢？許強調，民進黨若面對各種選舉都用胡亂牽扯的方式操作，只會加劇民眾的反感與反撲，台灣人也不會再買單。