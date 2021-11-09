外界關注中選會舉辦的電視公投說明會，國民黨可能陣前換將，台北市議員游淑慧今（9）日在臉書表示，國民黨陣前換將，恐讓民進黨正中下懷，呼籲三思。

游淑慧指出，民進黨要派什麼「駟」，那是他家的事，反萊豬和公投綁大選，本就是民進黨過去的立場、現在的罩門，所以他們不願派太具代表性的黨政高層上戰場自打臉，但這兩案的領銜都是由國民黨發起，發起人就應該全力以赴，不愧於人民。

「此時的我們，要贏還是要身段？不需考慮面子和對方小心機。」游淑慧說，此戰對於國民黨而言，比對民進黨重要多了，因為國民黨「退一步即無死所」，畢竟銀彈比不過民進黨、媒體力量比不過民進黨、國家機器比不過民進黨，就算傾全黨之力，這戰也很難打。

台北市議員游淑慧。（資料照／游淑慧提供／游念育台北傳真）

至於民進黨要擺出「輕視人民的辯論陣仗」，游淑慧認為，就讓全民看看他們派出什麼樣的人，但國民黨不用隨之起舞，改變自己的辯論代表，這正中民進黨下懷，更別說連羅智強都換掉，有誰比他更適合上陣辯論交鋒？

游淑慧並以「神鵰俠侶」為例，比武時剛卸下丐幫幫主一職的黃蓉想出「下駟鬥其上駟、上駟鬥其中駟、中駟鬥其下駟」，因為中對下與上對中，都有贏的機會，這是孫子兵法中的田忌賽馬典故。游淑慧指出，戰略上不是講面子、身段、對等，講的是「贏」。

她也提到，當年EFCA的辯論中，馬英九總統親自與在野黨毫無官職的蔡英文主席辯論，不是上駟對下駟，而是全力以赴，勇於對民眾交代；而把公投辯論的勝敗責任，丟給明年要選舉的年輕選將們，往好處講，是給他們表現的機會，但從另外一方面看，等於讓他們也承擔了公投勝負的結果。

不管國民黨的戰略思考如何，游淑慧強調，隨著對手而起舞改變，是危險的事，並呼籲三思。