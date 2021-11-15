四大公投辯論上周六登場，中華民國醫師公會全國聯合會智庫今召開記者會回應公投辯論內容，強調所謂的四大公投是被偷換概念，例如支持三接被打為不愛藻礁、萊豬等於毒豬等，呼籲公投操作者不要再道德綁架，還給民眾冷靜務實的思考問題。

台大醫學院毒理學研究所教授姜志剛表示，萊克多巴胺開放是科學問題，台灣標準是遵照國際食品法典委員會（Codex）所訂定，其中豬腎臟的標準更是比Codex少兩倍，這在國內專家數度討論後被認為可接受。

姜志剛說，衛福部食藥署現在已設有豬肉儀表板，每天都有更新報關的豬肉製品檢驗結果，目前都未檢出任何萊劑，若開放萊豬真的有利可圖，我想業者應該是趨之若鶩，但為何現在還沒進來？足以代表開放萊劑對民生影響不大。

醫師公會全聯會永續發展智庫副召集人吳國治表示，事實上萬物皆毒，只是劑量問題，醫學上也有水中毒案例，而菸酒也有害，但現在仍然也有進口，按此邏輯來看，萊豬並不等於毒豬，是否要給予進口，必須視國家發展的不同層面而定。

醫師公會全聯會永續發展智庫副執行長羅浚晅表示，公投畢竟是用文字去呈現議案，只要是文字就必然有侷限性，然而公投常常是在很短的時間內進行Yes or No的選擇，例如三接就被置換概念為真愛藻礁，但支持三接並不等於不愛藻礁。

羅浚晅強調，三接是台灣能源政策轉型中不得不的作法，我們有很多想法希望能在經濟發展與生態環境中取得平衡，若最後簡化成是非題，受害的還是全民。

至於核四議題，羅浚晅說，一個公共建設蓋二十多年都無法使用，而且核四還有核廢料的問題，台灣地狹人稠，沒有能力在發生核災時快速遷出所有人民，無法承受任何一次傷害，因此四大公投不應用道德綁架，不同意不代表不重視環保，不同意不代表政府對食安的堅持，呼籲民眾基於對國家的信任，年底務必投下神聖的一票，才能讓政府好做事。