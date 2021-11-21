四大公投案將於12月18日登場，針對核四重啟議題，經濟部長王美花指出，台電評估認為，「核四要重啟不如蓋新電廠」，因為需要花相當大的金錢與時間確認是否安全。網友對此回應，「百姓納稅錢被玩完了」、「又再騙、一直騙」、「邏輯看不懂！錢太多嗎？」

經濟部長王美花。（本報系資料照）

王美花在昨（20）日播出的「三國演議」節目中表示，核四完全無法在短時間內重啟，因核電有理論問題、實際操作問題，有非常多未解決的問題，光確認上萬個接點，可能比蓋新電廠都還要久。且根據台電評估，核四要重啟還不如蓋新電廠，因為必須花非常多錢、耗費十幾年時間確認它是否安全。

網友對此留言，「看完美花妙言，決定了！公投4個完全同意！」「蓋新的又有油水了，太棒了！」「百姓納稅錢被玩完了」、「又再騙、一直騙」、「邏輯看不懂！錢太多嗎？」、「那些都是你我的納稅錢，可以這樣搞」、「核四問題不都是民進黨阻撓搞出來的？」