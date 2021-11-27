民進黨舉辦2021「四個不同意 台灣更有力」社團領袖中區場公投說明會，27日於台中市葳格國際會議中心白金漢宮廳舉行，來自中部5縣市共185個社團參加。立法院副院長蔡其昌說，公投是要向社會說明事實，透過宣講四個不同意，讓「台灣更有力」。

四大公投將於12月18日舉行，民進黨主辦的2021「四個不同意 台灣更有力」社團領袖中區場，分別由來自新竹、苗栗、台中、彰化、南投共185個百工百業社團，齊聚於台中市葳格國際會議中心白金漢宮廳舉行；由立委何欣純、前立委陳柏惟主持。

立法院副院長蔡其昌說，公投是向社會說事實，公投和大選要綁在一起，開票和投票一起舉行，以前國民黨罵最多；民進黨主張將公投與大選分開，國民黨現在卻同意公投綁大選。

蔡其昌指出，第二個不同意是重啟核四，因核四會產生核廢料，有誰願意要擺在家中或附近？這無人贊成、連縣市長都不贊成，大家不同意處理核廢料，為何要重啟核四。

蔡其昌說，第三個不同意，蔡英文總統主張以氣換煤，用瓦斯發電要進口天然氣，接續馬英九政策在桃園建接收槽，蔡總統及民進黨都支持，目前只用20公頃已無藻礁；國民黨卻說不行，盧秀燕要空氣變好，但卻反對瓦斯槽興建，蔡其昌呼籲一定為台灣人的健康而投票。

第四個不同意，政府對進口食品要把關，馬總統開放萊牛進口，有聽說有人吃的怎麼樣？為何美萊牛就可以進口，但萊豬就不能進口，一切都是政治鬥爭；政府有效把關，開放進口萊豬後台灣沒人消費，對民眾沒有影響；但開放萊豬進口，台灣出口亦受到相同優惠待遇。

蔡其昌強調，台灣需要與全世界做朋友，四個不同意、台灣更美麗，四個不同意、台灣人好做事，要投「不好」、不要投「四好」。