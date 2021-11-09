每年秋天是柿子的產季，若甜柿不小心過熟，口感會變得軟爛，國民黨南投立委許淑華分享另類吃法，竟是用「吃珍珠奶茶的粗口吸管」，尤其喜歡甜食的人，一次可以「吸」上好幾個。

許淑華今（9）日在臉書表示，集集大山海拔約1千公尺山麓，一處甜柿園裡的農舍前桌上，擺著數十顆深紅而軟的過熟甜柿，因軟到無法上市，就像過熟軟化的台東的釋迦下場，只能提供消費者現場品嚐。

不過，對於這種軟化的甜柿，許淑華說，吃法不是削皮，而是用吃珍珠奶茶的粗口吸管，往過熟甜柿一插，便可以吸食，直至把甜柿吸成扁扁的甜柿皮，透過吸管入喉的液化甜柿，味道香且甜，味道美極了。

此外，許淑華也分享，此時上集集大山，不僅有甜柿可吃，用「吸」的甜柿足以令人忘返，還有美景和自然生態。網友也大讚表示，「現在的甜柿是正好吃正甜的時候」，而這幾日氣溫下降，不少人也提醒許淑華注意保暖。