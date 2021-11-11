女星許維恩今年5月答應王家梁的求婚，兩人曾公開表示會選在女方生日時登記，今（11日）許維恩迎接40歲生日，據悉小倆口會在家人的陪伴下前往戶政事務所完成人生大事。

經紀人表示許維恩、王家梁在林口登記機會大，雙方會各自帶親戚見證，時間點還不清楚，等候準新人自己公布。

許維恩和王家梁原本是老闆和旗下藝人的關係，因緣際會越走越近，今年3月大方認愛，520求婚成功，許維恩還在王家梁34歲慶生會中，遞了一個藍色的禮物盒給男友，騙對方說是手錶，沒想到王家梁一拉開包裝，裡面竟裝著2條線的驗孕棒，王家梁第一反應很驚訝，平撫心情後暖心告白許維恩：「我會全心全力地照顧妳，妳不用擔心，就好好地準備這10個月，辛苦妳。」讓許維恩感動到差點哭出來，坦言一開始很怕王家梁的反應很冷淡，沒想到對方誠懇地說會好好對待她。

許維恩後來向大家表明沒有懷孕，笑說：「感謝大家耐心的等待，我們會繼續努力做將來的打算～期待和大家正式公佈好消息」獲得大批網友的祝福。