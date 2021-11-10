近期泡麵、便當陸續傳出漲價消息，國民黨立委林德福、民進黨立委王美惠今都關注物價問題。對此，行政院祕書長李孟諺表示，蘇院長有交代沈副院長緊盯物價波動，國內物價控制在2，屬於溫和狀況，後續會持續緊盯物價相關價格。

林德福指出，近期百姓都感受到物價在漲，以前一百元可以買到一杯飲料跟雞排，現在根本買不到，尤其是兩個多月後就要過農曆春節，要求行政院應該要做好規畫，不僅防疫旅館數量不夠，物價穩定小組更要超前部署，做好物價穩定。

林德福呼籲，行政院消保處要主動出擊，查核不法囤積跟哄抬，不要到時候急就章，卻做不出成果，讓百姓只能哀號物價上漲，政府卻無能為力。

李孟諺回應，行政院物價小組有緊盯大眾物資、糧食跟蔬菜價格，目前國內物價控制在2，屬於溫和狀況，未來仍會緊盯物價波動。

王美惠質詢也表示，近期便當、麵攤都在漲價，通膨非常嚴重，9月通膨指數達2.63％，行政院必須要密切掌握。

李孟諺說，通膨是國際大浪潮，油價、天然氣等價格，都有連帶上漲；另外，疫情影響，航運貨櫃很缺及塞港，都導致運價上漲，政院會緊盯。