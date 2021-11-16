根據澳洲央行公布的會議記錄，該央行決策理事會認為，考量到國內薪資增長乏力和通膨情勢，可能要到2024年才需要升息。不過，金融市場普遍預期該央行最快將在明年6月採取行動。

澳洲央行RBA周二公布11月政策會議紀要，內容顯示在第三季消費者通膨指數意外強勁後，該央行理事會坦承通膨風險已經轉而升高。

澳洲的核心通膨回升至2.1%，為6年來首次重返該國央行所設定之介於2%～3%目標區間，較該央行原先預期要到2023年才會達成的進展提前許多。

會議紀要指出，澳洲經濟的核心情境持續符合央行的現金利率水準，而直到2024年，該基準利率都將維持當前水準。然而隨著通膨預期面臨升高的風險，提前調升現金利率可能是合宜之舉。

因此，儘管該央行在上次會議維持其現金利率不變，仍為歷史低點0.1%，但同時也放棄2024年的債券殖利率目標，認為該目標已經有待商榷。

市場押注明年6月澳洲的基準利率將調升至0.25%，主要反映全球通膨飆升，尤其是美國。