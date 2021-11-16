美股持續創新高後，各國股市也有不錯的表現，當各個股市紛紛創新高之後，由於景氣持續轉佳，法人認為各個股市仍可續創新高，但當股市走高之後，類股、個股將因基本面、題材等分道揚鑣，通膨、減碳、科技創新、評價具優勢等題材相對受青睞。

時序進入年底，2021年全球景氣在疫苗陸續施打、經濟逐漸解封、加上各國財政刺激政策帶動下，全球經濟均出現強勁反彈，多數股市亦在基本面與資金面推升下呈現上漲走勢。

國泰投顧認為在2022 年金融市場將出現6大「Upgrade」投資趨勢。

此六大投資趨勢分別是：

1、疫苗Upgrade：新冠口服藥上市後，Covid-19將流感化。

2、景氣Upgrade：補庫存與政府支出將持續推升經濟成長。

3、通膨結構Upgrade：預估2022年H2通膨重回正軌。

4、政策Upgrade：聯準會從縮減QE到準備升息。

5、投資Upgrade：預估每年朝零碳排投資將達3兆美元。

6、科技Upgrade：朝智慧城市、移動互聯網、元宇宙等領域升級等。

在上述六大投資趨勢下，國泰投顧建議投資人股市布局可聚焦抗通膨、減碳投資、科技創新、評價優勢等四大題材。其他法人同樣認為，在全球股市到了相對高檔之際更需要精選個股以及慎選進場時機，才能提高投資報酬率。