台中市一名宋姓男大生，遭開瑪莎拉蒂的3名惡煞毆打成顱內出血，住進加護病房。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕宣示一定嚴查重辦，有效遏止暴力事件。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中市警六分局10日晚間說明宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3煞痛毆一案

到底有多大仇恨會手那麼重！台中市西屯區7日清晨在台灣大道、河南路口發生一起本來是擦撞的車禍，宋姓男大生因遭開瑪莎拉蒂的3名惡煞毆打成顱內出血住進加護病房，警方已將3嫌依殺人未遂等罪嫌函請地檢署偵辦；11日下午將李姓、陳姓犯嫌2人拘提到案，稍早，最後1名張嫌已落網，正準備帶回警局。

警方表示，因犯嫌惡性重大，市長盧秀燕宣示一定嚴查重辦，有效遏止暴力事件，全案報請檢察官指揮偵辦，聲請拘票獲准，今日下午將犯嫌2人拘提到案，另1人已鎖定行蹤積極查緝中。

此外，台中市警察局第六分局並將在場助勢者4人傳喚通知到案，移請台中地檢署嚴辦，持續朝組織犯罪方向深入追查，有效遏止不法。

案發後，由於三名惡徒痛打一名大學生，引發關注，連盧秀燕都親赴醫院探望，為宋姓男大生加油打氣，第六分局組成專案小組，務求嚴查重辦，將該案辦個水落石出，還給受害家屬一個公道，給台中市民一個交代，以全力維護社會治安。