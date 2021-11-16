警方查扣3支棒球棍。（警方提供）

台中市大甲區洪姓男子與王姓男子，雙方疑因債務糾紛產生嫌隙，在網路留言互看不爽，洪夥同友人等共5人，上月30日在光天化日之下分持球棒瘋狂砸王男賓士車，昨天影片一曝光，警方進一步追查後，今將洪等5人依毀損罪及聚眾鬥毆移請台中地檢署偵辦。

大甲警分局指出，31日下午4時許接獲陳姓民眾報案，稱其名下車輛停放於騎樓遭人毀損，警方成立專案小組偵辦，初步4名涉案人員到案說明並釐清案情。

洪嫌等共4名涉案人員瘋狂砸賓士車影片在昨日曝光，囂張行徑造成人心惶惶，警方進一步了解，係因陳姓車主兒子王男於網路上與洪姓犯嫌發生留言糾紛，洪嫌心生不滿欲與王男談判，遂夥同友人共5人前往王住家，因聯繫不上王，洪等5人竟持棒球棍毀損王男平時使用的車輛。

據悉，王男的父親也是警職，但不在大甲警分局任職，兒子曾多次在外闖禍，父親也很傷腦筋，這次更連累了母親名下的名車受損。