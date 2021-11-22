彰化一名李姓男子不滿未婚妻在外面與他人發生一夜情，憤而解除婚約，並向第三者索賠50萬元，李男見對方並無動靜和回應，竟將他人個資散布在社群媒體，被告上法院，基隆地院近日審結，依觸犯個人資料保護法等罪，處李男有期徒刑3月。

判決指出，李男得知未婚妻與其他男人發生關係後，氣得向第三者索賠損失聘金和買土地蓋房子訂金共50萬元。李不滿對方沒有回應於2019年12月15日登上臉書，公開男子臉部特寫照片、名字、出生月日等個人資料，並在內文提及，「注意此人是愛情騙子，說的比唱的還好聽，最喜歡用交友軟體約炮」等語。

法院審理時，李男坦承在臉書社群發文，但否認有恐嚇、加重誹謗，以及非公務機關非法利用個人資料等犯行，他辯稱，自己是氣頭上才說要上網公審，其實是希望對方好好處理，沒有要恐嚇的意思，也沒有真的想要50萬元，並強調「公審」一詞屬於中性，可能為公開討論、徵求意見。

李男指出，貼文均與事實相符，且與公共利益相關，因現今社會網路交友軟體氾濫，不乏愛情騙子，公開第三者資料是敦促大眾注意，增進公共利益，不構成加重誹謗罪或違反個人資料保護。

告訴人偵詢時指稱，很害怕李男上網公審，還有要錢，這事件後經常睡不著、覺得有人跟蹤，所以去看精神科等語，並於審理時證稱，被索取50萬元的賠償金，覺得不合理，但也擔心被放在網路上公審，會影響名譽，很怕會身敗名裂，加上自己沒有錢。

法官認為，李男貼文無法確認與客觀事實完全相符，衡諸男女感情生變原因多端，未必起因他人介入所致，縱告訴人從事未有感情基礎性行為，若兩造係你情我願，他人無從置喙，至於告訴人是否符合「愛情騙子」定義，不能僅憑單方指摘即可論斷。另李男並非公務機關，非法使用告訴人照片且張貼其生日等個人資料，明顯違法。

法院近日審結，將李男依觸犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，另犯非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，得易科罰金。