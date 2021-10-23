交通部規畫未來基隆捷運與台鐵路線脫鉤，將斥資400億，台北市長柯文哲在記者會連罵5次這是騙局，行政院長蘇貞昌23日南下恆春視察恆春旅遊醫院醫療大樓工程時強調，捷運是大眾運輸工具，關係大多數民眾交通便利，也關係地方發展，有關捷運路線規畫及施作，交通部會尊重專業，並和周邊城市多多溝通。

另外被問到前立委朱高正過世，對於這位「民主戰艦」印象，蘇貞昌表示，朱當年很有勇氣，推動國會改革、老賊下台很有表現，而後來因為各種信念、作法不同，各界都有不同的看法，現在他年輕早逝，我們祝福他能夠安息。