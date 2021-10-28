三大部會領軍台銀舉辦金融論壇，聚焦理專銷售弊端。近半年來理專挪用客戶資產、不當推銷的爭議、弊端頻傳，蘇揆亦高度重視，對此包括財政部、法務部、金管會等三大部會不僅領軍台銀邀集九大行庫董總在27日共同舉辦「廉能法遵治理．誠信永續經營」金融論壇，聚焦商討應對之策，九大行庫董座更共同簽署「廉能企業、誠信理專宣言」，來宣示決心。

蘇揆已在109年的23次中央廉政委員會，要求金管會及公股銀行加強監督，著重文化塑造及改變，形成公司難以成弊的氛圍，對此台銀隨即出面舉辦該場論壇，包括財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧，和法務部長蔡清祥三大首長均同時出面主持論壇，對此，台銀董事長呂桔誠更邀請法務部廉政署及公股行庫董事長，於開幕儀式與部長及主委共同透過簽署「廉能企業．誠信理專」宣言，傳達公股行庫對持續深耕銀行誠信文化，培養員工廉潔素養的決心。

呂桔誠於致歡迎辭時，以「政者，正也，子帥以正，孰敢不正」，強調企業文化的良窳，繫乎管理階層的態度，當領導者樹立良好典範並明確要求，群體內的同仁便有追隨的方向，不致心存僥倖。

財長蘇建榮致詞時，亦肯定能被銀行選任為理財專員者，可說在道德及專業層面均獲肯定，制定管理措施應從預防面出發，主管並應落實關懷，方可避免同仁一時失慮做出違失行為。

法務部長蔡清祥則指出誠信是企業的核心價值，法令遵循則是企業誠信的實踐，而廉政署執行聯合國反貪腐公約，已將反貪腐工作由公部門擴展到私部門，期待透過公、私部門的協力，建立反貪腐夥伴關係，讓我國在世界競爭力排比上持續創造佳績。

金管會主委黃天牧黃主委亦以荷馬希臘史詩為喻，道出誠信是企業最應關注的阿基里斯腳踝(弱點)，關乎企業的經營成敗，並以「風俗之厚薄自乎一二人心之所嚮」，呼應管理階層以身作則的重要性，且應落實升遷公平，讓同仁追求好的行為價值，在優良企業文化中留下典範。

該論壇亦由銀行公會出面邀請其他金融機構參加，並由金管會副主委蕭翠玲金融消費評議中心董事長林志潔分別以監理及消費者角度，發表對銀行誠信經營及金融消費者權益保障的專業見解；另考量國內各銀行在理專人員管理、佣金制度不同，亦有針對「理財業務推展之風險管控」進行專題座談，並由台銀總經理許志文主持，法務部廉政署長鄭銘謙、金管會檢查局長張子浩、臺北大學會計學系主任鄭桂蕙及金融消費評議中心董事長林志潔與談，聚焦在人事關懷、資訊科技、廉能法遵等三個主要面向。

台銀也指出，董座呂桔誠持續推動People-centered (以人為本)、Portfolio-sound (健全資產品質)、Performance-driven (績效成果驅動)、Prospection-oriented (前瞻服務導向)、Principle-based (恪守金融普世價值與原則)的5P永續發展經營理念，逐步實現「建構領導銀行 佈局全球市場」的願景，鼓舞所有的同仁在組織文化裡，建立自尊，發展專業，以客戶為尊，以客戶的利益為重，培養不以獎金為意，完全為客戶服務的心理，型塑誠信、優質銀行的優良文化，已成為公股、民營銀行中名符其實的領導銀行。