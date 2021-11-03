智崴(5263)董事長歐陽志宏指出，由於這兩年疫情壓抑，主題樂園連續兩年業績衰退50％，但遊樂園業者都看好2022年報復性復甦，今年積極拉貨，今年智崴在全球樂園開幕的飛行劇院達到23到24套。如果沒有疫情干擾，2022年智崴營收有機會恢復甚至超越2019年的營收，未來五年營收每年成長率上看30％。

歐陽志宏表示，2020年疫情爆發，遊樂產業連續兩年衰退50％，不過，需求並沒有消失，是一直被壓抑。以市場跡象來看，不滿足之後爆發性通常會超過原先預期，消費人群一旦釋放，2022年是非常可觀。以丹麥市場來看，2021年遊樂場客戶業績是有史以來最高，代表消費客群需求存在，明年以今年低基期一路往上走，五年每年成長率30％不會是問題。

智崴也在疫情期間準備許多新產品，尤其研發LED新型態球幕，將取代過去投影機螢幕，未來影像技術都會用LED。歐陽志宏11月也將啟程前往美國參展，今年智崴美國展將發表7到8種新產品，包括創世界紀錄、同時可搭乘300多人的最大行飛行劇院設備，未來會在大陸開幕。

對於近期很夯的元宇宙，歐陽志宏表示，元宇宙本來就在形成，只是現在做一個完整闡述，元宇宙特色就是跟體感有關，不是像二次元世界，二次元只需要一台電腦或手機，元宇宙要更多的設備來感受，以更沉浸式的體驗來對應現實世界，智崴一直以來就是朝這個方向前進，也陸續開發出跟元宇宙有關係的小型VR設備MiRide。