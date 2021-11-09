智易(3596)10月營收月減少0.8%、年增加0.4%，展望第四季，法人認為，長短料問題恐將持續，恐壓抑第四季營收，毛利率則將與第三季相近。

智易10月合併自結營收為33.32億元，月減少0.8%、較去年同期增加0.4%；累計前10月合併自結營收為319.86億元，較去年同期增加14.4%。

法人預計，智易營收仍受原物料影響，越南新廠雖已如公司規畫於第三季完工並於第四季開始貢獻營收，但基於第三季庫存金額較第二季之105億元提高到130億元，顯示營收動能仍受長短料持續影響，故預期原物料短缺將持續壓抑第四季營收，而毛利率將與第三季相近。

展望2022年，智易將受惠5G CPE、Wi-Fi 6/6E、固網、車用等產品線持續成長，然近期產業觀察發現，原物料緊張問題於上半年仍無法完全解決。而區域營收部分，在美洲與亞洲客戶需求強勁之下，法人認為，2022年智易歐洲比重將持續降低至50%以下，營業費用將因需要增加美洲與亞洲當地支持而提高。