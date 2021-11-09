瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤9日公布最新報告，預計2022年大陸GDP實際增速可能從2021年的7.6％放緩至5.4％，主因是2022年房地產活動走弱可能拖累投資、而「零新增」防疫策略或阻礙消費復甦。

報告表示，隨著全球經濟反彈態勢放緩、供應鏈受阻的情況得到改善，預計大陸2022年出口增速或降至10％，依然較為穩健。第二季後，防疫限制措施有所放鬆，國內消費有望更明顯地反彈。宏觀政策放鬆應能拉動基建投資回升，而缺電限產問題也有望在明年消退。預計2023年GDP增速將進一步放緩至5％左右，接近潛在趨勢增速。

汪濤預計，2022年房地產銷售和新開工下跌10％左右、房地產投資跌5％左右。房地產活動走弱可能會削弱地方政府財力，並拖累消費及重工業品需求。他又預計，2023年房地產活動將會大致企穩，其中新開工小幅下跌。

報告又提及，隨著2021年底到2022年初GDP增長大幅放緩，料政府將放鬆財政及貨幣信貸政策穩增長、防止出現由房地產大幅下行引發的經濟硬著陸。預計人行可能會在2021年底前降準一次、2022年可能進一步降準，但在2023年底之前應不會降低政策利率。