日本今年第三季國內生產毛額（GDP）陷入萎縮，換算年率減幅達3.0％，比市場預期嚴重，這是繼今年1到3月該季以來再陷衰退，反映全球供應鏈問題衝擊日本出口與企業支出計畫，疫情升溫也壓抑國內消費者支出。

分析師預期，隨著疫情限制鬆綁，這個全球第三大經濟體本季經濟將會反彈。但全球生產瓶頸持續惡化，對仰賴出口的日本仍是一大風險。

日本內閣府15日公布，與前一季相比，上季GDP初值下跌0.8％，大於市場預期的下降0.2％。換算年率為衰退3.0％，遠高於預估的0.8％。前一季（4到6月）的GDP季增年率經修正為1.5％。

佔GDP一半以上的個人消費季減1.1％，遜於前一季的季增0.9％。資本支出繼前一季增長2.2％後，上季衰退3.8％。受到晶片荒與供應鏈短缺打擊貿易表現，上季出口季減2.1％。

根據路透調查分析師看法，隨著消費者活動與汽車產出反彈，預料本季經濟季增年率達5.1％。

日本疲弱的GDP數據與美國等先進國家亮眼的經濟指標形成對比。拜需求強勁所賜，美國第三季經濟擴張2.0％。中國儘管受累於供應短缺與新一波疫情，但10月工業生產與零售額也意外上揚。

一些分析師指出，日本高度倚靠汽車產業，意味該國經濟面臨貿易受阻的衝擊比其他國家更強烈。

三菱日聯研究顧問公司首席經濟學家小林真一郎表示，車廠占日本製造業很大部分，許多承包商都直接受影響。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志表示，「日本衰退比預期嚴重，歸咎於供應鏈吃緊對汽車產能、資本支出造成重擊」。他提到，「我們預期本季將會反彈，但復甦速度可能緩慢，儘管疫情限制已在9月底解除，但消費力尚未明顯恢復。」