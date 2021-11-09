汽車零組件廠廣華-KY(1338)、智伸科(4551)公布第3季財報，廣華受到晶片缺貨，加上可轉換公司債公允價值變動評價利益的認列約0.65億元，稅後歸屬於母公司淨利為0.84億元，年減9.96％，每股盈餘1.01元；智伸科亦受到原物料、運輸成本等漲價影響，單季稅後歸屬於母公司淨利2.95億元，年增12.67％，每股盈餘2.55元。

廣華-KY第3季合併營收為17.3億元，年減0.84％，產能稼動率受到車用晶片短缺而不足，固定費用無法有效攤提，營業利益0.48億元，加上可轉換公司債公允價值變動評價利益的認列，每股盈餘1.01元。累計前3季合併營收為50.78億元，年增23.56％，稅後歸屬於母公司淨利為2.24億元，年增110.42％，每股盈餘2.67元。

廣華-KY三大日系、歐美系、自主品牌車廠的前3季營收比重分別為65.14％、18.33％、14.74％來看，其中，自主品牌車廠客戶占比較去年同期的7.12％增加，主要是針對公司相關輕量化、環保製程的新產品出貨動能強勁。10月合併營收為6.66億元，月增11.1％、年增4.68％；累計前10月合併營收為57.47億元，年增20.98％。

智伸科第3季合併營收為21.1億元，因運動、電子部營收成長，彌補汽車部因車用晶片短缺而有訂單遞延出貨情形，但原物料、運輸成本等漲價及相關固定成本分攤與費用支出，稅後淨利2.95億元，每股盈餘2.55元；累計前3季合併營收為66.22億元，年增29.46％，稅後淨利9.27億，年增88.75％，每股盈餘8.07元，已超越去年全年的7.19元。

智伸科10月合併營收為7.11億元，年增6.04％，累計前10月合併營收73.33億元，年增26.75％。