敦陽科(2480)第3季營收16.28億元，已經突破2019年第4季高點，由於第4季為入帳旺季，法人預期19億元可於今年底認列，全年營收及獲利有望優於去年表現。

敦陽科第3季營收16.28億元，是18年以來單季最佳表現，稅後淨利1.37億元，每股盈餘1.29元。前3季營收45.91億元，年增15.7％，毛利率24.18％，營業利益4.93億元，年增23.8％，稅後淨利4.15億元，年增15.3％，每股盈餘3.91元。

前3季以電子業占比最大，占營收比重達到5成，也是今年成長最大產業，另外，電信業占比14％、政府教育單位12％、金融保險7％、生技醫療3％、交通與傳統製造7％、其他7％。

資訊服務業年底為入帳旺季，也是全年營運最佳的一季，敦陽科至第3季底在手訂單還有53億元，存貨金額19.64億元，10月底為21億元，95％以上都是有實際訂單，將陸續交付及驗收，預期有19億元在今年底認列。此外，目前即使有美國原廠交貨遞延的狀況，法人認為全年營收及獲利還是可以優於去年。