玉山銀行鳳山分行理專潘女因投資失利，涉嫌製作不實的取款憑條和假的配息收益取信客戶，挪用41名客戶資金還債，犯罪金額高達1億8039萬餘元，高雄地檢署偵結後依違反銀行法、偽造文書等罪起訴。

起訴指出，41歲潘女於2005年4月進入玉山銀行前鎮分行擔任存匯組行員，2011年轉任理財組擔任理財專員，負責銷售玉山銀行代銷的基金、債券、保險、ETF等金融商品。

2013年潘女投資失利，竟利用客戶委託其申購基金或代為匯款的機會，取得客戶的存摺、印章、金融卡及取款密碼後，再以金融卡約定轉帳、網路銀行轉帳、或以製作不實取款憑條及匯款申請書臨櫃匯款等方式，陸續將客戶帳戶內的存款轉帳或匯款至她個人名下帳戶，或其他被害客戶的帳戶內。

為了取信客戶，潘女用自己或母親、堂妹的名義，陸續轉小額款項至客戶的帳戶內，還於交易明細表上註記基金名稱，讓客戶誤信她有依客戶指示買基金且獲得配息收益。

有客戶查帳時發現金額短少，向分行反應，總行調查後才發現自家人盜用客戶資金，立即向金管會申報並報案。

檢警大動作前往潘女住家和銀行搜索，查出2019年起，至少有41名客戶受害，總計潘女共盜領金額1億8039萬餘元，補回4276萬元，但潘女仍矢口否認犯行，雄檢依違反《銀行法》、《刑法》偽造私文書及詐欺取財等罪起訴。