離婚獨居的葉姓男子尋求晚春戀情，網路認識王姓女美容師，兩人都沒見面，已甜蜜互稱公婆，王女誆稱在台北開設美容公司需裝潢費，葉男一口氣借錢逾百萬，5日分兩家銀行匯款，各遭行員察覺異狀報警，警方到場一番勸說，他才打消匯款念頭。

60多歲的葉男離婚男子，工作已退休，獨居在家，日前利用社群軟體認識異性，想尋求晚春戀，透過臉書認識自稱開設美容與護膚公司的王姓女子，兩人經過幾番網路噓寒問暖，已親暱互稱老公老婆，近日對方誆稱店面需要裝潢費，要葉男一起投資賺錢。

葉男對這段網路戀情信以為真，連對方真面目都沒見過，已決定協助，先向朋友借錢110萬，先到1家銀行匯款90萬元，再到另1家銀行匯款20萬元。

葉男在第1家銀行匯款90萬元時，臨時忘記王女的匯款銀行與帳號，要行員先保管現金，自己隨後再補單。他再跑到第2家銀行，準備匯款20萬元，這次卻遭行員暗中報案。

警方接獲通報到場時，保管90萬元的第1家銀行也察覺異狀，同時報警，警方確認兩家銀行所指的匯款人皆為葉男同，強力勸阻匯款，並找親友到場協助。

葉男在警方與親友勸阻下，手機內同時傳來王女詢問匯款狀況，感覺怪怪的他，最終沒有匯款。

警員雖成功阻止匯款110萬元，仍擔心他回家後，會再受網友蠱惑遭騙財，告知他類似很多的戰地情人詐騙案例，要家人陪伴，協助開導。