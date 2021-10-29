高雄城中城大樓火警造成嚴重死傷，高市府成立獨立行政調查小組，調查報告29日出爐，但高雄市長陳其邁卻缺席行政調查報告記者會，引發高市議會藍綠黨團隔空砲火，國民黨團認為此次調查結果將所有責任推給已下台的2位局長，甚至將陳其邁說成「與火災無關之人」根本避重就輕，而民進黨團則呼籲勿再扭曲抹黑，應尊重外部委員的專業調查。

國民黨團總召童燕珍表示，市府城中城的調查報告根本是避重就輕的卸責報告，將所有責任推給已下台的工務局長、消防局長，甚至在記者會開始就將最重要的陳其邁說成「與火災無關之人」，調查記者會變成切割大會。此行政報告該追責的人不追，該調查的不調查，這樣的調查結果毫無意義，必須回歸議會專案調查，才能還原事件真相，釐清人員真正責任。

國民黨團表示，調查小組雖由府內3人、府外8人組成，但幾乎都是來替市府背書，最可笑的是，調查小組竟開宗明義就把市長當作「與火災無關之人」，既不必調查其責任，也不必出席記者會，擺明了就是替陳其邁開脫。

民進黨團回嗆，「城中城火災事故行政調查」是獨立專業的調查，11名成員中有8名是外部專家，盼尊重這份專業調查報告，遺憾的是國民黨團仍刻意扭曲藉機政治操作，呼籲國民黨與其拿市長出席與否來做文章、噴口水，不如一起關注市府如何依報告結論檢討改善。

民進黨團總召鄭光峰指出，調查小組是由11名獨立的行政調查小組成員組成，其中8名是外部委員，包含消防專家、法界代表及3名市府同仁，歷經7次會議針對起火原因、救災過程、行政管理部分以及制度面檢討而提出完整報告，呼籲國民黨團勿再扭曲抹黑，應尊重外部委員的專業調查。