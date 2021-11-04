美商鄧白氏今天發布2021年第四季的「台灣企業樂觀指數」報告，2021年第四季的企業樂觀指數較上一季有所增加，此外，第四季銷售價格的樂觀程度為六個季度以來最高，較上一季增加12%。

美商鄧白氏企業樂觀指數調查，此訪問目的在衡量商業社群的脈動。該指數顯示，2021年第四季的企業樂觀指數較上一季增加，調查中的六個參數，銷售量、新增訂單量、淨利潤、備貨水準、雇用員工數等的樂觀程度都有所增加。

鄧白氏台灣分公司總經理孫偉真表示，台灣企業樂觀指數的推出，是希望能夠成為經濟活動的領先指標，此次調查顯示，2021年第四季「台灣企業樂觀指數」134，較上一季上升11%。

調查顯示，第四季銷售價格的樂觀程度為六個季度以來最高，較上一季增加12%。相信隨著防疫措施的適度鬆綁，會支持未來的商業信心水平。此外，政府宣布的五倍券政策實施，預計私人消費將刺激經濟成長。

「台灣企業樂觀指數」調查顯示，在整個製造業和服務業，企業的定價權正在增強，對2021年第四季銷售價格的樂觀程度已攀升至過去六個季度的最高水平，尤其是機械設備產業，其對銷售價格的樂觀程度從2021年第一季的21%，飆升至2021年第四季的58%，從定價角度和解決這種情況所需的能力建設投資來看，目前全球晶片短缺對台灣來說是有利的。

本次調查亦顯示銷售價格樂觀程度創6季新高，主計總處於9月發布的消費者物價指數(CPI)年增率2.63%，也超過2%通膨警戒線。中央銀行指出，受到交通防疫措施鬆綁，通膨漲幅高於預期，第3季會是今年物價高峰，第4季就會降下來。

各產業狀況來看，根據經濟部統計處8月批發、零售及餐飲業營業統計，隨著疫情警戒調降至第二級，餐飲營業額逐步回升，金額突破新台幣500億元，來到548億元，月增28.8%，不過營業額仍是創歷年同月新低，且為連續第4個月負成長，仍然是本季調查最悲觀的產業；批發業在全球景氣回溫下，單月營業額改寫歷史新高紀錄，達1.0315兆元、年增17.2%，其中，受終端需求續溫，加上國際原物料價格維持高檔，包含機械器具批發業、建材批發業、化學材料批發業均有雙位數成長。

在外銷訂單方面，經濟部統計處公布8月外銷出口訂單金額為535億美元，續創歷年同月新高，不過年增率略低於預期，為17.6%，仍連續18個月正成長。根據統計處預測，去年第四季是相對基期比較高，疫情所催化出來宅經濟、遠距商機的效應也逐漸趨緩，所以第四季的狀況可能會有一個逐漸收斂的情形。