金管會於(3)日舉?「110年度證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，表揚公平待客原則評核之績優金融機構，玉山證券蟬聯評核成績前20%之肯定，展現金融服務業遵循法規及落實金融消費者保護之承諾與成果。

玉山證券積極落實執行公平待客原則之各項精神，由董事會及高階經理人共同督導公平待客原則之推動，除成立跨部門「公平待客原則執行小組」，負責制定相關規範與陳報董事會，並由執行小組檢視與討論公司各項政策、規範與專案之執行情形，將影響消費者權益之議題提報至董事會討論。同時，玉山證券重視服務品質，主動分析顧客反應問題，結合顧客滿意度調查機制，從中檢視顧客回饋內容，以作為未來產品、服務與作業流程精進之依據，盡力防範風險與避免消費爭議發生。

玉山證券重視並傾聽顧客的聲音，由顧客服務部負責管理與監督TQM全面服務品質評核，並結合科技的力量，建置「顧客意見系統」，定期梳理顧客意見，內容包含意見分析報告、流程優化、改善作法。同時針對消費爭議定期檢討，檢視案件問題、製作案例經驗分享、研擬流程或規範精進作法，以維護顧客權益。

此外，為提供顧客一致性的服務體驗與品質，玉山證券客服中心持續接軌國際趨勢，提升品質管理制度，連續6年通過ISO9001:2015認證，優化實體與虛擬通路服務品質，解決顧客問題並給予超越顧客期待的服務，致力提供有溫度的專業服務。

再次獲獎對玉山證券是榮譽更是責任，展望未來，玉山證券將持續秉持誠信正直、專業負責的核心價值，將公平待客文化深植於業務行為，為顧客提供更好的服務與投資體驗，期望成為「顧客最信賴的證券商」。