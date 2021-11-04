周四公布的一項調查顯示，由於新冠疫情和英國脫歐後的規定，導致勞動力短缺，超過半數英國小型製造商感覺到對員工提高工資的壓力。

諮詢公司西南製造業諮詢服務(SWMAS)和製造業成長計劃(MGP)的一份報告指出，多數中小型製造商在疫情期間失去熟練工人；只有一小部分可以找到替代的工人。60%的製造商認為，他們將必須或不得不提高工資，以吸引員工。

工資已經在數個產業明顯上升，諸如託運業、營建業和製造業，但是大多數工人的工資並未見上漲。

另外有新聞指出，由於缺乏屠宰工人，英國肉品加工公司已經開始將牛隻屍體運往歐盟，在屠宰過後，進行切割和肉品包裝，再運回英國。

約40%受訪者認為，英國脫歐是導致勞動力短缺的關鍵因素。

英國首相強生(Johnson)曾說，在新的入境條件限制下，英國脫歐有助於建立一個高成長和高薪的經濟體。

但經濟學家警告，勞動力短缺帶來的工資上漲，將損害英國企業競爭力，除非能找到提高生產力的方法。

周四的調查數據顯示，已有跡象指出，供應鏈問題和勞動力短缺帶來的成本，已經開始損害企業獲利率，儘管這些企業預計未來銷售會有所改善。

不過仍然有64%受訪企業表示，預計未來六個月將進行擴張，52%表示將加大設備投資。