牛年近尾，市場迎接虎年新局！聯邦金鑽平衡基金經理人林建良認為，台灣GDP成長基期墊高，且上市櫃企業獲利增長位階也逐漸提高，初估2022年台股走勢將呈現「先蹲後跳」，上半年在基期調整與企業盈餘壓力下，第1、2季盤勢可能先進入調整期，待第3季初美國正式升息後，股市反倒會因不確定要素消除而出現反彈。

林建良分析，美國聯準會副主席克拉里達(Richard Clarida)於美國時間8日最新表示，美國經濟可能已準備迎接聯準會在明年底之前調升基準貸款利率。繼聯準會上週宣布將開始減縮抗疫激勵規模後，再度明確表達Fed預備採取進一步措施的立場，以控制通貨膨脹，並將貨幣政策正常化。美國預備的升息政策蘊含2大市場訊號：「實體經濟的復甦」與「資金流動所形成的市場波動」。他分析，升息代表了景氣與需求的暢旺，使得物價上揚，政府為出手抑制通膨，便透過升息這項措施以達到穩定物價的目標，其背後的含意則有實體經濟緩步復甦的正面訊號。

在資金流動所造成的市場波動方面，林建良指出，升息會使得市場資金回流美國，造成投機性資產的資金轉移，在此趨勢下，台股也可能會因為停泊在亞太市場的資金，因升息影響而流入強勢美國市場，形成「短空長多」的格局。儘管升息措施會讓全球股債市場進行一波資金調整，股市也可能出現微幅回檔，但當指數修正到一定的滿足點後，也將是投資人絕佳的進場買點。

聯邦投信統計，回顧2004年以來的歷史經驗顯示，過去美國兩次升息循環與股市關係，可發現當升息措施一旦啟動，全球經濟的復甦動能明顯引領股票市場的漲升動能，在明年可望吹起升息號角下，現階段正是升息前的黃金布局時點。