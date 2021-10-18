行政院長蘇貞昌18日視察了解苗栗縣警局原地重建方案，應允在縣府專案報請審計部同意未達年限建物一併拆除重建後，由行政院全額補助辦理，頭份國中規畫擴建專科教學大樓工程亦全額補助，皆不需苗栗縣政府負擔配合款。

蘇貞昌在縣警局聽取縣警局長周煥興說明原地重建方案，縣警局有10棟建物，其中，主棟行政大樓、聯合服務中心、正副局長宿舍在1969年興建，其餘在1982年至1995年間興建。

全國除新竹市警局外，苗縣警局辦公廳舍最老舊，雖然警政署已核定該局行政大樓及保安大樓耐震補強經費4506萬元，但考量多棟建物已達耐用年限，補強較不具經濟效益，唯有整審拆除重建才符合警正現代化需求，並提出2個重建方案。

由於警察機關辦公廳舍補強重建特別預算補助管考要點規定，警察局層級建物重建補助上限5億元，而原地重建方案一較符合長遠規畫，需經費11億4219萬元，縣府須自籌6億餘元配合款，以縣府財政非能夠負擔。

縣長徐耀昌、立委徐志榮、議長鍾東錦亦分別指出，補強老舊大樓雖可提升耐震力，但仍無法改變建物老舊及空間狹小的問題，整體評估拆除重建效益遠勝於耐震補強，建議中央全額補助拆除重建經費。

蘇貞昌認方案一比較符合未來需求，但是前提必須縣府先專案報請審計部同意未達年限建物可一併拆除重建，行政院才能夠全額補助辦理，而且須具有前瞻性的規畫，並管控進度，縮短工期，興建符合現代化需求的辦公廳舍。

隨後，蘇貞昌前往頭份國中視察了解擴建專科教學大樓的工程規畫情形，聽取縣府教育處長邱廷岳簡報，目前頭份國中全校師生1089位，34班的校舍不足，專科教學大樓的興建迫在眉睫，約需中央補助1億1869萬元。

蘇貞昌聽取簡報後，當場宣布窮不能窮教育，興建專科教學大樓的經費全部由中央負擔，也不需縣府負擔配合款。