新竹縣市合併升格議題，民進黨前新竹縣長林光華出席今座談會表示，「如果竹竹合併，當選的絕對不會是林智堅」；與會的民進黨立法院黨團總召柯建銘則說，「言之過早」；柯建銘說，「民進黨從來沒有在順利的環境成長過」，「 所有反對的都是為自己的政治利益在思考」。

台灣客社今於台北市NGO會館舉辦「竹竹合併座談會」；林光華說，國民黨稱林智堅提竹竹合併升格「充滿算計」，「可以坦白告訴大家，如果竹竹合併，當選的絕對不是林智堅」；他說，這裡還有時力、民眾黨等列入，新竹市議會也有自己的勢力，竹北市連勞動黨都有一席之地。

他認為，若要國土規劃，政府一定要朝更高理想，若「財劃法」盡快修正，讓資源分配更公平正義合理，也有若干幫助。

他還說，新竹科學園區成為國家命脈，事實上老人家做的還比較多，和現在不太有關係。

柯建銘指出，新竹市長林智堅提到新竹縣市合併只是倡議，是新竹縣長楊文科竟然回應，「合併沒有用，要合併升格才有用」，點出來應修「地制法」第4條，才開始有論述。

他說，當時與楊文科通電，認為這是好事，也是很好機會，不料過兩天風雲變色；他說，若新竹縣、市合併升格，舉債空間會增加800到1000億元，該合併升格就合併升格，有人提到要修「財劃法」；「20幾年沒辦法修，哪有那麼簡單？」合併升格僅涉及「地制法」，要搞到修「財劃法」，10年絕對不會成。

柯建銘也說，「大家都在做政治盤算，怎變成林智堅」？修「地制法」將成三級政府改成二級政府，「請問國民黨執政縣市誰敢？」不只衝擊地方「柱仔咖」，地方的鄉鎮市代表也都不用選。「民進黨2016年內部曾討論，但沒這麼簡單，要看政治能量夠不夠」。

他說，「財劃法要修沒那麼簡單，因為大家都在顧自己」；彰化早就可以申請，為何不能申請，因為現任縣長王惠美還要選，「升格就先倒台」。

被問到若修法所需時程？是否趕得上2022縣市長選舉？柯建銘表示，現在國民黨有很多方式阻擋城市進步，對修法是有想法，但要讓民意出來，才能水道渠陳。

與會的時代力量立委邱顯智指出，不能只為竹竹合併，說要將「地制法」第4條直轄市人口門檻規定125萬人改成100萬人，若為一縣一市修法，後果會馬上顯現。更加深一個台灣兩個世界；應該要從一個人角度出發，能分配資源是同等，這樣才是對的。

他說，不容許國家有那麼大差別待遇，現在竹竹苗基本上共同生活圈概念，若只談竹竹合併，苗栗不要加進來，這樣會成為只有苗栗非六都，更加深被邊緣化，所以要廢除六都及非六都狀況，才是根本性解決。

他認為，財政收支劃分法一定要通盤處理，行政區域劃分，應該要把台灣區域做通盤整併，過去國民黨執政時為了政治升格，犯下嚴重錯誤，現在應把握歷史機遇，為下一個台灣的百年奠定穩定基礎。