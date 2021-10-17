民進黨台中市立委黃國書今（17）日凌晨於臉書發文坦承，自己曾是國民黨情治單位線民，並表示將要負起政治責任退黨。民進黨立院黨團總召柯建銘今日表示，不忍心這位夥伴離開，希望黃可以抬頭挺胸留下來。

在黨內屬新潮流系的黃國書，昨傳出曾在學生時期擔任國民黨情治單位線民，並因此遭新系除名。黃於臉書發文證實此事，並表示自即日起將退出民進黨及黨團運作，在本屆立委屆滿後，不再尋求連任。

柯建銘指出，黃國書長期在立院教育委員會，也當過委員會召委、民進黨立院黨團副幹事長，問政認真，法案、預算、政策、院會等工作，從未推卻，7次獲得公督盟評鑑為教育文化委員會優秀立委，推動體改、《文獎條例》等等，為台灣體育界、藝術產業有巨大貢獻，近期還在國父紀念館展出個人書法創作，這樣有內涵、負責又值得信任的夥伴，豈忍心讓他離開。

柯建銘說，此消息一出，知道黃國書一定徹夜難眠，今天凌晨5點時，自己打電話給黃，談到他所提出的退黨、退出黨團、退出連任的三退想法，實在過於沉重。

柯建銘引用兩則故事，一則是東漢光武帝劉秀斬殺偽天子王郎後，繳獲上千封自己部下與王郎的往來信件，但當場燒毀，讓部下安心。二則是南北朝時期，宋國桂陽王劉休范在潯陽舉兵叛變，但統師禁軍蕭道成平亂後，燒毀叛軍名冊。柯表示，古今中外歷史更迭，所在案例多有。

柯建銘指出，白色恐怖的時代，有多少冤案導致家破人亡，但加害者蔣介石的後代，國民黨立委蔣萬安，已準備參選明年的台北市長，也沒有人會去攻擊。民進黨團在2017年訂定了《促轉條例》，當中除了還原歷史真相外，還有很重要的精神，就是要諒解、和解。

柯建銘說，當時是戒嚴時期，黃國書在年少時期犯錯，但這些陳年往事，不忍苛責，也不必故意放大，更不需要用異樣眼光看待。黃已是政治自我更生人，卻又自己喊出「三退」。

柯建銘表示，黃國書連任5屆台中市議員、3屆立委、7次公督盟優秀立委，20多年來與民進黨同行，自己「不忍心看到黃國書三退，且黃國書也不需三退」，希望黃能夠抬頭挺胸留下，共同捍衛台灣。