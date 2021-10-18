新竹縣市合併升格議題近來十分火熱，對於該怎麼合？新竹縣議會議長張鎮榮認為，外界最關心的在於整體國土規劃、行政區劃及財政劃分必須通盤檢討修改，否則談誰的合併意義都不大。新竹市堅持「新竹先行」，他不予置評，但刻意誤導民眾新竹縣市各項建設須合併才能執行，實在太過牽強！以台1線替代道路來說，新竹縣已完成前置規畫，正爭取中央經費中，反觀竹市則從未有任何作為。

張鎮榮指出，新竹縣政府和議會多年來都積極爭取台1線替代道路的建設，交通部公路總局也早在民國86年就研擬納入省道系統，但受限中央經費和環評報告審查等多方問題，導致多年來未落實。

新竹縣政府完成台1線替代道路說明會，已提報交通部公路總局生活圈道路交通系統建設計畫6年計畫爭取補助經費。（新竹縣政府提供。羅浚濱新竹傳真）

近年竹北人口快速增加，台1線交通狀況更加惡化，縣府自2015年重新辦理台1線替代道路（新豐到新竹）含基本設計的先期規劃，並於2018年4月完成定稿，後續因應新路線方案重新環評，2020年列入十大交通建設積極推動。

連接新竹縣市的台1線頭前溪大橋，每天交通尖峰時段車潮多。（新竹縣議會提供。羅浚濱新竹傳真）

台1線替代道路建設規模及經費龐大，採分期建設方式推動，其中縣道118線至台68線之間路段，因台68線武陵高架橋端已預留基礎與結構，因此做為台1線替代道路工程優先推動路段，今年9月已提報交通部公路總局生活圈道路交通系統建設計畫6年計畫爭取補助經費。

張鎮榮說，多年來新竹市針對台1線替代道路未曾有任何想法或提案，突然在提出合併升格議題後，才宣稱這項建設很重要，甚至對外意有所指地稱該建設是因為縣市分治才會無作為，但實際上竹縣面對此項重大交通建設責無旁貸，並付諸實際規劃和行動，事在人為，壓根與縣市分治或合併毫無關係，合併升格議題應討論的主軸，恐怕已被刻意模糊焦點。