國民黨立委鄭麗文今日在立法院質詢行政院長蘇貞昌，針對是否支持台灣發展核子動力潛艦，雙方爆發言語衝突，蘇貞昌嗆鄭麗文，「妳要投降是不是，我們是要努力在做，什麼都不要，投降最好對不對？」鄭麗文則回擊「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文！」對此，行政院發言人羅秉成晚間表示，國民黨鄭姓立委竟恣意對於捍衛國家主權的總統及行政院長，貼上「將會是第一個、第二個投降」如此羞辱品德、誣衊人格的極端負面標籤，行政院提出最嚴正的譴責。

針對國防安全議題，鄭麗文在立法院質詢時槓上蘇貞昌，羅秉成晚間表示，蔡英文總統自2016年上任後，致力推動國機國造、潛艦國造，提高國防預算，總統與蘇揆領導政府，充實我國國防戰力、捍衛國家主權的堅定決心，完全經得起考驗。

羅秉成說，立法委員在國會殿堂雖有言論免責權，但國民黨鄭姓立委竟恣意對於捍衛國家主權的總統及行政院長，貼上「將會是第一個、第二個投降」如此羞辱品德、誣衊人格的極端負面標籤，行政院必須提出最嚴正的譴責，也呼籲各黨派立委於國會殿堂中應理性問政，勿流於惡質人身攻擊，藉此提升台灣民主政治的成熟和穩定。

羅秉成強調，在大陸一再以文攻武嚇的方式威脅台灣，強迫台灣必須接受其所謂「一國兩制」、「一中原則」等消滅我國國家主權之立場，而國內部分在野黨也一再與大陸「求同」、倡和大陸「九二共識」的此時此刻，蔡政府始終堅守捍衛國家主權立場，精進各種國防政策。

行政院提到，在提升國防安全，不僅國艦國造已有亮眼成績，我國首支 F-16V 作戰隊也即將在今年正式成軍，此外，政府也提出史上最高規模的國防預算，同時政院也將「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案送請立法院審議，明（2022）年1月1日也將成立「國防部全民防衛動員署」，統籌運用全民力量，支援軍事作戰及災害防救任務。