蔡英文總統10日國慶演講中提出「4個堅持」，分別為「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」。台北市長柯文哲12日怒酸，這不是廢話嗎？她講就是台灣價值，自己講就是中共同路人。

柯文哲說，蔡總統講話的實質內容，跟他平常在講的沒什麼不一樣，只是他常會覺得不服氣，為何她講就是台灣價值？為何他講就是中共同路人？她講這4個堅持就是廢話，不是應該的嗎？

「妳不能在說要堅持民主自由憲政體制的同時，但明明卻在做政媒合一的政治體制！」柯嗆，當年喊出黨政軍要退出媒體是誰講的？結果現在黨政軍直接進入媒體，每天用名嘴、側翼，反對的人全部都被打成中共同路人，在自己的同胞裡製造敵人，這才是他覺得不對的地方。

柯說，至於蔡說台灣主權不容外來控制、侵入，本來就是這樣啊，台灣前途由台灣人民決定，這本來也是應該的，至於台灣跟大陸的治權，不及對方控制的區域，這也是政治上的現實，只是看要怎去講，他倒覺得講話的實質內容，應符合台灣人民最大公約數，重點現在就是現實嘛。

柯說，現實怎做？未來又怎做？這都要討論，至於台灣跟大陸方面很多意見不一致，所以他以前才講說「5個互相」，包括互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，其中最難的是互相諒解，所以台灣跟大陸在清朝是一體，兩邊同屬一個中國，從甲午戰爭以後已超過120年，但這120年都是各幹各的，這也是事實。

柯說，這些爭執及不一樣的地方，看要怎處理，所以結論是蔡講的實質內容，他是沒什麼太大意見，只是怎麼講、怎麼做，才是大問題。